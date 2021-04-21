خناق انتهى بجثة.. اعترافات المتهم بقتل زوجته بأبوالنمرس: "ماتت في إيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أدلى المتهم بقتل زوجته في منطقة أبوالنمرس، باعترافات تفصيلية للجريمة؛ وقال إنها تشاجرت معه بسبب تأخره في شراء دوائها؛ حيث إنها مريضة صرع.

وأضاف المتهم قائلًا: كنت بعالجها من الصرع وعرضتها على شيوخ كنا فاكرينها عليها عفاريت وملبوسة من اللي بيحصلها ويوم الجريمة رجعت البيت سالتني عن الأدوية بتاعتها قلتلها مجبتهاش قعدت تزعق وتتخانق معايا زهقت منها ومن صوتها وخناقها جبت سلك كهربا ولفيته على رقبتها لحد ما ماتت في إيدي.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة المجني عليها؛ لتحديد اسباب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان كشف قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، لغز مقتل سيدة على يد زوجها في منطقة أبوالنمرس، وتم التحفظ على المتهم.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لمركز أبوالنمرس بأمن الجيزة من مستشفى البدرشين باستقبالها جثة ربة منزل، 20 سنة، مقيمة بدائرة المركز، وما قرره والدها بتلقيه اتصالاً هاتفياً من زوج المتوفاة، عامل 40 عاماً، أخبره خلاله أنه عقب عودته من عمله فوجئ بسقوط زوجته برأسها داخل دلو بلاستيك به مياه خاصة بتنظيف الأواني، وبسؤال زوجها أيد ذلك وأضاف أنها تعاني من مرض نفسي.

في وقت لاحق، توصلت تحريات فريق البحث المُشَكَّل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها، وبإعادة مناقشة الأخير وبتضييق الخناق عليه اعترف بقتلها، وقرر أنه عقب عودته من عمله حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب بالأيدي وخنقها حتى فارقت الحياة.