الداخلية: ضبط 25 شخصًا ارتكبوا أعمال بلطجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط كافة المخالفات.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 5 متهمين، ارتكبوا 8 حادث متنوع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت الحملة في ضبط 247 قضية مخدرات، بإجمالي 260 متهم.

كما ضبطت الحملة 25 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

وفحصت الحملات، 70 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10منهم، كما ضبطت 23305 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.