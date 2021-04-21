شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة : توريد 1425 طن قمح إلى الصوامع والشون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، عن توريد 1425 طنًا من محصول القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021 حتى صباح الأربعاء إلى الصوامع والشون فى المحافظة، مشيرًا إلي انتظام عملية توريد محصول القمح ولا توجد معوقات فى عملية التوريد.

وأكد محافظ البحيرة أنه تم حصاد 40 ألف فدان منزرعة بالقمح فى مدن ومراكز المحافظة من إجمالي المساحة المنزرعة فى نطاق المحافظة، والتى تقدر بنحو 476 ألفًا و391 فدانًا.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد الشون والصوامع فى المحافظة المعدة لتسليم القمح هذا العام بلغت 29 صومعة وشونة، منها 5 صوامع وعدد 24 شونة.

وشدد «آمنة» على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء أعمال الفرز والإستلام وكذلك تحديد نوعية الأقماح الموردة.

وأوضح محافظ البحيرة أنه لجنة الاستلام تتكون من ممثلين عن مديرية التموين ومديرية الزراعة والبنك الزراعي المصري والصوامع وشركات المطاحن وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكذلك هيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلي ممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان جودة القمح المورد وانتظام التوريد بشكل منتظم وحل أي مشكلات تطرأ أثناء عملية التوريد.

وأكد «آمنة» على ضرورة الالتزام بمتابعة أعمال التوريد ومدي جاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين بشكل يومي، وذلك طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة.

وأوضح «المحافظ» أنه تم تحديد سعر القمح بدرجة نظافة 22,5 بـقيمة 705 جنية مصرى، والقمح درجة نقاوة 23 بمبلغ 715 جنيه مصرى، والقمح بدرجة نقاوة 23,5 بقيمة 725جنية مصرى، وذلك لجميع أصناف القمح المنتجة محلياً.

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، وأن تكون الأقماح خالية من الإصابة بالحشرات أو وجود الرمل والزلط، وكذلك مراقبة حالة التخزين فى الشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه الموردين خلال عمليات التوريد .

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد مع الإلتزام بسرعة صرف كافة مستحقاتهم، وتوفير المناخ اللازم لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، وتجاوز المستهدف توريده هذا العام.

محافظ البحيرة : توريد 1425طن قمح إلي الصوامع والشون

محافظ البحيرة : توريد 1425طن قمح إلي الصوامع والشون