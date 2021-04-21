شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي : قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في ٨ جامعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في ٨ جامعات حكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• د.أحمد محمد بيومي رئيسًا لجامعة السادات.
• د.ممدوح محمود مهدي نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
• د.نادية محمد طه عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.
• د.عبد الفتاح عبد النبي هليل عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.
• د.أشرف ماهر محمود عميدًا لكلية الآداب جامعة المنيا.
• د.ناهد فكري حسن خضر عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.
• د.محمود عبد الشافي إبراهيم الشيخ عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية.
• د.ياسر لطفي عبد النبي عميدًا لكلية طب أسنان جامعة المنصورة.