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وزير التعليم العالي : قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في ٨ جامعات

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محمد كامل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في ٨ جامعات حكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• د.أحمد محمد بيومي رئيسًا لجامعة السادات.

• د.ممدوح محمود مهدي نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• د.نادية محمد طه عميدًا لكلية التمريض جامعة الزقازيق.

• د.عبد الفتاح عبد النبي هليل عميدًا لكلية الهندسة كفر الشيخ.

• د.أشرف ماهر محمود عميدًا لكلية الآداب جامعة المنيا.

• د.ناهد فكري حسن خضر عميدًا لكلية التمريض جامعة دمياط.

• د.محمود عبد الشافي إبراهيم الشيخ عميدًا لكلية الهندسة جامعة المنوفية.

• د.ياسر لطفي عبد النبي عميدًا لكلية طب أسنان جامعة المنصورة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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