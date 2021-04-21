شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم ندوة حول دور المتحف القومي للحضارة في تشجيع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في ندوة «دور المتحف القومي للحضارة المصرية لإحياء التراث وتشجيع السياحة» التي نظمتها الكلية من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية وذلك في المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي عقدت بحضور الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بالكلية والرئيس التنفيذي للمتحف، والدكتور هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، والهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق.

وأعرب «السعيد» عن سعادته بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، وقدرتها على تنظيم موكبًا عالميًا يليق بملوك مصر من بُناة الحضارة والتاريخ، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف القومي للحضارة سوف يكون له دورًا كبيرًا في نمو السياحة المصرية الداخلية والخارجية خاصة بعدما استطاعت مصر أن تصنع حدثًا يشغل الرأي العام العالمي خلال الفترة الماضية بـ موكبها الملكي الذي أعاد ملوكها للحياة بعد رحيلهم بآلاف السنين.

وتابع: "المتحف القومي للحضارة أصبح أيقونة ورمزًا للسياحة المصرية خلال العام الجاري بفضل الحدث العالمي الذي حاز على اهتمامًا دوليًا على مختلف المستويات وبخاصة الشعبية، والذي نُقل عبر أكثر من 400 وسيلة إعلام دولية".

وأكد حرص الكلية على مواصلة تنفيذ ورعاية مثل هذه الندوات إنطلاقًا من الإيمان بأهميتها ودورها المحوري في دعم القيادات التنفيذية نحو تطوير خططهم وأفكارهم بما يساعد في تلبية وتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في رؤية مصر 2030 فضلًا عن توعية المواطنين وتعريفهم بحجم الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات وتسليط الضوء على المشروعات الإيجابية والإنجازات والعمل على تعزيز دورها.