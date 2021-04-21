شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الغربية ورئيس «الأعلى للطرق الصوفية» يفتتحون مسجد الرحمة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بحضور رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي، غدًا الخميس، مسجد الرحمة بطنطا ويتزامن مع الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

صرح بذلك المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل.

وأوضح أن المسجد مقام على مساحة ١٥٠٠ متر، ويعد من أكبر المساجد بوسط الدلتا.