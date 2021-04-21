شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم ميكروباصين في أسوان لـ 4 متوفين و24 مصابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الصحراوي الذي وقع بين سيارتين ميكروباص أمام قرية بنبان في أسوان إلى 4 متوفين و24 مصابا بعد أن لفظت سيدة تدعي زينب ع ٧٠ سنة أنفاسها الأخيرة بقسم الاستقبال بالمستشفي الجامعي، وتم نقلها إلى مشرحة اسوان العمومية.

كما تم حجز ثلاث مصابين وهم حياة السيد محمود ٤٥ سنة وتعاني من كسر مع خلع بالفقرات الظهرية السابعة والثامنة وخلع بمفصل الفخد الأيسر وتجمع دموي بالبطن وارتشاح رئوي بالصدر وتم حجزها بعناية الإفاقة، ومحمد عبدالدايم محمود ٣٠ سنة، ويعاني من كسر في الفخد الايمن وتم حجزه بعناية الافاقة ودينا عبدالمنعم على ٢٣ سنة، وتعاني من تجمع دموي بالبطن وتهتك بالطحال والحالة العامة غير مستقرة، وتم حجزها بعناية الافاقة.

وجاري الكشف على باقي المصابين واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأسماء المصابين هم: احمد عبده ٤٥ سنة، حياة السيد محمود ٥٢ سنة، محمد داوود ٢٥ سنة، صالح يوسف حسن ٢٠ سنة، عمر ايمن عبدالحفيظ ٢٠ سنة، احمد رجب حسن ٢٤ سنة، ياسر محمد الباجوري ٤٨ سنة، شيماء سليم جامع ٢٠ سنة، مبشر محمود مصطفي ٣٥ سنة، كوثر محمود مصطفي ٧ سنوات، نجلاء رمضان ٧٠ سنة، فاطمة الزهراء ٢٠ سنة، عبدالله احمد ٢٣ سنة ،حسين عبدالحفيظ ٣٧ سنة، درية محمود احمد احمد ٣٥ سنة، عبدالمحسن محمد ٣٥ سنة، سعد عز ابراهيم ٣ سنوات ،ديناعبدالمنعم على ٢٠ سنة، وعد حسن يوسف ٨ سنوات ،حسن على حامد ٤٦ سنة .