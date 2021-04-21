شكرا لقرائتكم خبر عن «روش- مصر»: «الشخصنة الجينية» لمرضى الأورام مهمتنا الجديدة في «العلاج الموجه» بدقة أسرع وتكلفة أقل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الكثير من التحديات الصحية تواجهها مصر خلال الفترة الحالية، منها ما يشترك فيها العالم أجمع، مثل جائحة كورونا، وعلاجات الأورام خاصة العلاج الموجه الذي يعد أمل لمرضى الأورام، بينما تأتى تحديات الأخرى في مواجهة التلوث البيئى والحفاظ على الصحة العامة، وإتاحة علاجات للأمراض المتنوعة لكافة المرضى بجميع فئاتهم وطبقاتهم، فضلا عن إيجاد علاجات جديدة تشكل صورة مستقبلية للأدوية عالميا، وهو ما تستهدفه شركة روش العالمية، المختصة في انتاج مجموعة متميزة من الأدوية للأورام والمناعة والأمراض المعدية والعيون والأعصاب وغيرها، وتعد «روش – مصر» أحد أهم الشركات العالمية التي توفر هذه العلاجات على أرض مصر.

الدكتور محمد عبدالرؤوف، مدير القطاع الطبي والأبحاث الاكلينيكية لشركة روش مصر، تحدث عن دور الشركة في العلاجات الموجهة ومواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» عالميا، وكيف نواجه تلوث البيئة في مصر الذي يعد أحد تحديات التأثير على الصحة العامة للمصريين.

• يعد العلاج الموجه أهم وأقوى علاجات الأورام حاليا، فما مميزاته خاصة في مواجهة الأورام التي تحمل تغيرا جينيا؟

- مفهوم الرعاية الصحية المشخصنة يتحقق منذ سنوات، والآن أصبح العلاج الموجه يحقق نسب استجابة وشفاء أعلى بجانب المساهمة في تخفيف الأضرار والأعراض الجانبية على المريض، وأصبح هناك تطورا في التكنولوجيا التي تمكنا من تحليل التركيبة الجينية للمريض بشكل أسرع، ومن ثم تمنحنا قاعدة بيانات أكبر عن العميل من حيث تركيبته، لذلك الرعاية الصحية المشخصنة ستكون هي المستقبل للرعاية الصحية في العالم أجمع، فبدلا من معالجة المرضى بطريقة واحدة، نحدد خصائص كل مريض، لتحديد العلاج المناسب لكل منهما على حدة.

• إذن ما أحدث الابتكارات الخاصة بالعلاج الموجه، والتي يمكن تطبيقها في مصر والعالم العربي حاليا؟

- أطلقنا في شركة روش تحليل جينى جديد يعتمد على مستقبلات الخلايا في جسم الإنسان، لشخصنة العلاج وتحديد العلاج المناسب للمريض المناسب، وهذا التحليل يمكن إجرائه للمريض قبل أو بعد الإصابة بالسرطان لمعرفة خصائصها، وهو تحليل يعتمد على دقة البيانات، ومقارنتها مع بيانات مرضى آخرين، مع مراعاة السرية التامة لهذه البيانات، وهذا التحليل يبدأ بأسعار مرتفعة ثم تنخفض بعد ذلك، ومع تقدم العلم أصبح كم المعلومات هائلا، ويعطينا دقة أكبر لتوقعاتنا وتحدد خطة علاج مفصلة لتحقيق استجابة عالية بدلا من تطبيق علاجات لا تحقق فعالية كبيرة للمريض، فعند تحديد عدد المستفيدين من المرضى، نستطيع علاج عدد أكبر منهم، يستفيدوا من العلاج بدلا من مرضى آخرين.

• وكيف يمكن أن يكون هناك تعاونا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة لتطبيق هذا العلاج؟

- الرعاية الصحية المشخصنة أحد الحلول التكنولوجية المهمة، التي نتمنى نشرها في مصر، فالوضع هنا أفضل بكثير من قبل، ونتمنى تنفيذ مجموعة من الشراكات بين عدة جهات من أجل الوصول للهدف، مثل الحكومة بأذرعها المختلفة، مع وجود قوانين وتشريعات مهمة تضمن خصوصية وأمان هذه البيانات لمشاركتها بين جهات مختلفة، وعلى شركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الأدوية استيعاب هذا المفهوم الجديد، فمثلا الشراكة بين شركات تكنولوجيا المعلومات التي تمكن من تحويل البيانات إلى معلومات تحقق القرار الأنسب، وكذلك الشراكة بين شركات الأدوية التي تستوعب مفهوم إضافتها لمنظومة الرعاية الصحية بعيدًا عن التنافس.

• يعتبر التحدى الأكبر لاستخدام العلاج الموجه في مصر، هو ارتفاع تكلفته، فما رأيك؟

- بالفعل، بجانب أن بعض العلاجات الموجهة تتطلب ما يسمى بتحليل تشخيصى، من أجل معرفة مدى وجود الخاصية المستخدم لها العلاج الموجه في الورم من عدمه، وهو الأمر الذي يتطلب عمل تحليلات على الأنسجة بدقة وتقنية عالية، وهنا يظهر التحدى الآخر وهو مدى توفر الأجهزة المطلوبة في معامل المستشفيات، بالنسبة لمستوى قاعدة المستشفيات والمعاهد الحكومية فمن المؤكد أن وجود معامل مطورة في هذه الجهات هو أكبر التحديات.

• ما هو دور المؤسسات المختلفة في تقديم منظومة صحية حقيقية للمرضى حاليا، وخاصة «روش- مصر»؟

- الأهم هو «الإتاحة»، ففى الوقت الذي يكون فيه الإنسان مصاب بمرض معين، يجب أن تسعى المؤسسات لإتاحة علاجات له، وبالنسبة لنا في «روش – مصر»، هناك ابتكارات للمريض المصرى بنفس القدر المتاح لأى مريض في العالم، وهو أحد أهم أهدافنا أنه لايوجد فرق بين المريض المصرى وأقرانه على مستوى العالم، ونحن لدينا رغبة في عقد شراكات مع جهات وبرامج حكومية وغير حكومية، في محاولة لتوفير برامج إتاحة يتلقى خلالها المريض المستهدف العلاج المناسب في الوقت المناسب.

• كان لكم دور إيجابى في تحاليل «جائحة كورونا»، حدثنا عن ذلك، وكيف نستفيد من الأدوية البيولوجية في السيطرة على الفيروس؟

- نحن متخصصون في العلاجات وبرامج ووسائل التشخيص، استطعنا المساعدة في تطوير نوعية التحاليل التي اتيحت على مستوى العالم منها، تحليل الـ pcr الذي يعتمد على تحليل الأجسام المضادة ومعرفة من أصيب بالفيروس من قبل، فكان التحليل يتم خلال 48 ساعة، أصبح متاحا خلال 15 دقيقة فقط، بنسبة دقة تصل إلى 96 %، ونقوم بتطوير مستمر لحساسية التحاليل، كما كنا من أوائل الشركات التي قامت بتجارب سريرية على بعض الأدوية التي كان لها امكانية إضافة أفضلية في العلاج، وحددنا المرضى الذين يمكنهم الاستفادة منها، ومازال هناك أدوية في خطوط الإنتاج، ونفكر في حل طويل المدى خاصة وأن الجائحة ستستمر لسنوات، فنركز على التشخيص في كيفية توفير العلاجات، وذلك من خلال التجارب على أدوية بعينها خلال المرحلة المقبلة.

«روش مصر»

«روش مصر»

«روش مصر»