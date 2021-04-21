شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بتكثيف الحملات الدورية لضبط المتعديين علي الأراضى الزراعية ، وفرض سيادة القانون على المخالفين حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبها، شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ، بالتنسيق مع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومدير الإزالات بمجلس المدينة ، أسفرت الحملة عن تنفيذ وإزالة غرفة وسور بالدبش علي مساحة 50 متر ، بمنطقة أولاد زيد وتمت الإزالة حتي سطح الأرض علي نفقة المواطن المخالف.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم ، بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات المخالفة بالتنسيق مع رئيس قسم الإزالات بالمجلس، ورئيس الوحدة المحلية بصفط زريق ومسئولي الإزالات بالوحدة ، ومأمور مركز شرطة ديرب نجم ، أسفرت الحملة عن إزالة كلية في المهد لـ ٣ مباني بالطوب عبارة عن غرف وأسوار بالدبش على مساحة قيراط و ١٨ سهم بعزبة عامر ، وشنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق ، وتم ضبط المخالفين وعرضهم على النيابة العسكرية.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس ، بالتنسيق مع رئيس مأمور مركز شرطة بلبيس ، حملة لضبط حالة تعدى عبارة عن صب سقف الدور الثالث علوى بقرية المنشية على مساحة ١٠٠ متر ، وتم إيقاف كافة الأعمال المخالفة والتحفظ علي الخلاطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.