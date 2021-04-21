شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط ملحوظ في حركة السفن وتداول البضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الاربعاء، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 32 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، بينهم سفن مواد بترولية وبضائع عامة. وأن عدد الحاويات الصادرة والواردة يقدر بـ 1245حاوية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى إنه جرى دخول وخروج 10464 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة. وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أنه جرى تداول 155 ألفا و370 طنا بضائع استراتيجية تشمل مواد بترولية وفحم.

من جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا. و كذلك التنبيه على ضرورة المحافظة على المعايير البيئية القياسية للمحافظة على نظافة المسطح المائي والأرضى.