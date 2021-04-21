القليوبية تتسلم سيارتين متنقلتين كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، الأربعاء، 2 سيارة متنقلة للعمل كمنافذ خدمات إلكترونية متنقلة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بالمناطق عالية الكثافة، حيث ستتواجد تلك المراكز التكنولوجية المتنقلة بالأماكن الأكثر إزدحاما لتخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابتة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية، والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمدن، إلى جانب تقديم خدمات تناسب إحتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

وأكد "الهجان"، أن تلك العربات تعد خطوة هامة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين، حيث أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط واللتنمية المحلية، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية، لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، مضيفا أن المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز هذه السيارات بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع ربطها تكنولوجيا بالمحافظة ، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل.

جدير بالذكر فإن المحافظة حرصت على بناء قدرات الكوادر البشرية التى ستكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتنقلة للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية

القليوبية تتسلم 2 سيارة متنقلة كمركز تكنولوجي لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر كثافة سكانية