شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية الصينية» تحصل على شهادتي أيزو في النظام الإداري والجودة التعليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، اليوم الأربعاء، حصول الجامعة المصرية الصينية على شهادتي أيزو 9001 لعام 2015 وهي الخاصة بمنظومة الإدارة الجامعية، وأيزو 21001 لعام 2018 وهي تضمن جودة العملية التعليمية، أي أن الشهادتين يكفلان ضمان نظام إداري متميز مع جودة تعليمية في ذات الوقت من الجهة المانحة وهي خدمة شهادات الجودة في الشرق الأوسط (QCS).

وأضاف أن النظام الإداري والجودة التعليمية لا يعتمد على الأشخاص والمهارات الشخصية، وإنما يعتمد على منظومة كاملة للعمل المؤسسي، كما أنه نظام ديناميكي يمكن تحسينه وتطويره لتقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة في الجامعة المصرية الصينية.

وزار أعضاء اللجنة المشكلة، الجامعة، وكان في استقبالهم الدكتورة كريمة عبدالكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عصام محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأمناء، والمستشار أمير السعيد، أمين عام الجامعة، وجميع قيادات الجامعة.

وأكد المهندس سيد عبدالحفيظ، استشاري نظم إدارة الجودة والبيئة، أنه تم وضع نظام للجامعة طبقاً لمتطلبات قياسية عالمية وهي شهادة 9001 لعام 2015.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف الشيحي، عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسًا للأداء المتميز وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة، موضحًا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لتلك المعايير، كما قدم التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بهذه المناسبة.

حصول الجامعة المصرية الصينية على شهادتي أيزو

حصول الجامعة المصرية الصينية على شهادتي أيزو

حصول الجامعة المصرية الصينية على شهادتي أيزو