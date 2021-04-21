شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا بمستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمي، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 5 حالات كورونا بعد تلقيهم العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، وتماثلهم للشفاء التام.

وأكد الدكتور أحمد كمال مدير المستشفى أن خروج 5 حالات يرفع عدد حالات الشفاء إلى 271 حالة، مشيرا إلى أن الحالات كانت متوسطة وتعاني أمراضا مزمنة.

وأشار دكتور عماد جمعة، المشرف الطبى، إلى أن المستشفى لم تتوان لحظة عن تقديم الدعم الكامل للمرضى لتماثلهم للشفاء التام، تحت رعاية دكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.