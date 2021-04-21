شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السماحي متحدثا رسميا لمحافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ القرار رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢١ بتكليف احمد السماحي، المدير التنفيذي للإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ للعمل متحدثا رسميا للمحافظه.

وكان السماحي قد اجتاز دوره تدريبيه بوزارة الإعلام ضمن مسؤولي الإعلام بمختلف الوزارات والمصالح الحكومية بناءا على ترشيح المحافظ له، وحاضر فيها اسامه هيكل وزير الإعلام واساتذه من مختلف كليات الإعلام ،واجتاز السماحي الدوره بجداره وقام وزير الإعلام بتكريمه ومنحه شهادة تقدير.