شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد فريد يشهد مشروع (إعصار62) بإحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع مراكز قيادة خارجى (إعصار62) الذى تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميدانى، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

ظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى , وهنئهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يتمتع به رجال الجيش الثالث الميدانى من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة وإقتدار.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.