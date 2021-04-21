شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكرى العاشر من رمضان: تتجدد ذكريات المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

جاء بالبرقية: "بمشاعر تفيض إعزازاً وتقديراً لسيادتكم .. وبمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان.. يُّسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.. لتمضى مصر بقيادتكم الحكيمة نحو آفاق التقدم والرخاء، نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات.. سطرَ فيها رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتيه.. ملحمةً للتضحية والفداء فى سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته وإستقلال أراضيه، حفظكـم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وجعلها دوماً حصناً منيعاً فى وجه الطغاةِ والمتربصين.. إنه نعم المولى ونعم النصير .

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، جاء بها :" بكل معانى التقدير والإعزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنية، سيظلُ إنتصار العاشر من رمضان محفوراً فى ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة إمتزج فيها الإيمان مع الإرادة .. وسطر فيها التاريخُ العسكرى المعاصر بأحرفٍ من نور بطولاتِ وتضحياتِ رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً ، عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن ، وحفظ الله أبطالها، ورحم شهدائها ، وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" .. جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق، إنها ذكرى تترسخ فى ظلالها بقلوب الشعب المصرى كيف كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الباسلة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات .. تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم ، حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن .. ولتبقى مصر الكنانة جيشاً وشرطة وشعباً فى رباط إلى يوم الدين .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.