شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تحية لقواتنا المسلحة الشامخة التى تقف فى وجه قوى الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى احتفالات القوات المسلحة المصرية الباسلة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان واحتفالاتها بذكرى تحرير سيناء، قائلا: "بهذه المناسبة نوجه تحية واجبة لقواتنا المسلحة الباسلة التي ضحت وما زالت تضحي في سبيل الدفاع عن حمى هذا الوطن وحقوقه.

وتابع جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" كما نوجه تحية عظيمة لشهدائنا العظام عبر تاريخنا القديم والحديث والمعاصر، ففى الوقت الذى تطالعنا فيه بعض الصحف والمواقع بأن إرهابيين مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى قد هاجموا مدينة ديكوا بولاية بورنو فى شمال شرق نيجيريا وأن السكان اضطروا للفرار إلى الغابات للاختباء وبعضهم فرَّ إلى المدن المجاورة، وفى خضم تعرض كثير من الدول لأعمال إرهاب فتكت بها كدول، تقف قواتنا المسلحة الشامخة فى وجه قوى الشر والظلام والإرهاب الغاشم لتجنب البلاد والعباد شر هؤلاء الإرهابيين مقدمة أرواحًا غالية علينا جميعًا في سبيل هذا الوطن العظيم".

واختتم وزير الأوقاف قائلا:" فتحية لأبطال العاشر من رمضان وتحية لأبطال تحرير سيناء ، وتحية لأبطالنا المرابطين على الحدود ، وتحية لكل جندي وكل شرطي ساهر على أمن هذا الوطن العظيم ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ الله" .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال في فيديو عبر قناة الوزارة على موقع "اليوتيوب"، إن مصر بلد الأمن والأمان، وستظل ، و بلد الخير والعطاء، وستظل، وأن جندها خير أجناد الأرض، وسيظلون إلى يوم القيامة، وبما أخبر عنهم الصادق المعصوم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضيفا:"جيش مصر كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي جيش رشيد يحمي ولا يبغى ولا يجور ولا يظلم ولا يعتدي، ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها".