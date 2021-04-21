شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الوحدة الصحية بـ"الكاب" لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وحدة طب أسرة الكاب ببورسعيد العمل، اليوم الأربعاء، ضمن منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة ليرتفع بذلك إجمالى الوحدات العاملة بالمحافظة لـ32 وحدة.

ومن المنتظر أن تخدم وحدة طب أسرة الكاب أهالى قرية الكاب ببورسعيد، والبالغ عددهم 1300 فرد، وتضم الوحدة مختلف التخصصات الطبية الأساسية (الباطنة، الاطفال، أمراض النساء، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الأسنان، المعمل، الصيدلية)، إضافة إلى أماكن مخصصة لكبار السن، مشيرًا إلى أن الوحدة ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، ليصل بذلك عدد الوحدات الصحية المقدمة لخدمات الرعاية الصحية الأولية إلى المنتفعين 32 وحدة صحية موزعة جغرافية لتغطية الاحتياجات الصحية للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

ويتم العمل بوحدة الكاب من خلال نظام عمل مميكن يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية بجودة عالية، حيث تشمل دورة العمل بالوحدة الصحية الحجز للكشف عبر الكول سنتر 15344 لضمان عدم التكدس ومنعًا للازدحام والوقاية من فيروس كورونا، ثم بدء الزيارة بقياس العلامات الحيوية للمريض، وتسجيل التقييم الطبي والتشخيص بالسجلات الطبية الإلكترونية للحالة المرضية والتي تساعد الطبيب على التشخيص والعلاج السليم للحالات فيما بعد بناء على معرفة التاريخ المرضي للحالة، ثم يليها إجراء الفحوصات الطبية المعملية أو الأشعة إن استدعى الأمر وفقًا لتوجيهات الطبيب، وكذلك تحديد الأدوية للمريض وصرفها من الصيدلية، فضلًا عن نظام الإحالة إلى المستشفيات في حالة الاحتياج لتلقي الخدمات الصحية الثانوية والثالثية كالعمليات والتدخلات الجراحية وغيرها من الخدمات الصحية المتقدمة.