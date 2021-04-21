شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة: قرارات القوى العاملة لتنظيم تشغيل النساء ليلاً تاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة لإصداره القرارين رقمى 43 و44 لسنة 2021 فى شأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، و تنظيم تشغيل النساء ليلاً.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسه المجلس عن فخرها وسعادتها بهذه القرارات التاريخية التى تأتى استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة إقتصاديا، ويؤكد إيمان الدولة المصرية بدور المرأة فى التنمية الاقتصادية، مضيفة أن هذه القرارات تُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل إنتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن هذه القرارت تكفل حق العمل للمرأة فى المهن والأعمال والأوقات المختلفة ومراعاة مبادىء تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل، كما تكفل حقها فى الرعاية والحماية وإتخاذ كافة الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر عنها وتأمين بيئة العمل، وتوفيرالخدمات المرتبطة بالعمل ليلا مثل الانتقال الأمن والرعاية الصحية، متمنية المزيد من المشاركة الفعالة للمرأة المصرية فى جميع القطاعات والمهن والأعمال.

يذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة قد أصدَر القرارين رقمى 43 و44 لسنة 2021، الذى حدد بعض أماكن العمل ومنع النساء من العمل بها هذا بالإضافة إلى تنظيم تشغيل النساء ليلًا، وعمل الحوامل وتم نشر القرارين فى جريدة الوقائع المصرية.