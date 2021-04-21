وزير الداخلية للسيسي بذكرى العاشر من رمضان: أيام مجد خالدات سطرَ القواتِ المسلحة ملحمةً للتضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

وقال وزير الداخلية:" بمشاعر تفيض إعزازاً وتقديراً لسيادتكم، وبمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان يُّسعدني، وهيئة الشرطة أن نبعث بخالص التهنئة مقرونة بصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد لتمضي مصر بقيادتكم الحكيمة نحو آفاق التقدم والرخاء.

وأكد وزير الداخلية، نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتتجدد ذكريات أيام مجد خالدات سطرَ فيها رجالُ القواتِ المسلحة بتكاتفِ مؤسساتِ الدولةِ المصرية وجموعِ الشعبِ الفتيه ملحمةً للتضحية والفداء في سبيلِ الدفاعِ عن الوطنِ ومن أجل رفعته واستقلال أراضيه.

حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم وجعلها دوماً حصناً منيعاً في وجه الطغاةِ والمتربصين إنه نعم المولى ونعم النصير .

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

جاء بها: بكل معانى التقدير والإعزاز يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

وقال وزير الداخلية، سيظلُ انتصار العاشر من رمضان محفوراً في ذاكرة الوطن كملحمة فارقة ونادرة امتزج فيها الإيمان مع الإرادة وسطر فيها التاريخُ العسكري المعاصر بأحرفٍ من نور بطولاتِ وتضحياتِ رجال صدقوا الله عهداً فأوفاهم بالنصر وعداً.

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها :- بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن صادق الأمنيات بدوام السداد والتوفيق.

إنها ذكرى تترسخ في ظلالها بقلوب الشعب المصري كيف كانت ومازالت القوات المسلحة المصرية الباسلة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم .

حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لحماية الوطن ولتبقى مصر الكنانة جيشاً وشرطة وشعباً في رباط إلى يوم الدين إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.