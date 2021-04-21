قبل بيعها.. ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين أثناء بيعهم مواد مخدرة على عملائهم، في منطقة عين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة القسم اثناء تواجدهما بمنطقة سكنها، وبحوزتهما (كمية من مخدر الأستروكس- 2 هاتف محمول- مبلغ مالي- 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وأقرا بحيازتهما للأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.