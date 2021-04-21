حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

قررت نيابة الجمالية، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الجمالية.

وطالبت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة الجمالية، تلقى بلاغًا مفادها ورود معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى بمنطقة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المُشار إليه " ملك أحدهم"، وعثر بداخله على حفرة قطرها 1،5 متر بعمق 3 متر، كما عثر على أدوات الحفر والتنقيب، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.