بآلة حادة.. إحالة المتهمين بالشروع في قتل سيدة بالسلام للمحاكمة العاجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، إحالة شخصين للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة باستخدام آلة حادة بسبب خلافات الجيرة بينهم بدائرة قسم شرطة السلام.

واستمعت نيابة السلام لأقوال المجني عليها، والتي أكدت قيام المتهمين بالشروع في قتلها باستخدام آلة حادة لإجبارها على التنازل عن شقتها.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم جيرانها بالتعدي عليها بآلة حادة والشروع في قتلها بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.