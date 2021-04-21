بعد 7 وقائع.. سقوط نشال الخليفة في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على نشال بمنطقة الخليفة، بعد سرقته 7 وقائع سرقة.

كان قسم شرطة الخليفة، تلقى بلاغًا يفيد بقيام، عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية، بارتكاب العديد من وقائع سرقات المواطنين بأسلوب "النشل".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي، أقر بأنه من متحصلات وقائع السرقة، وأضاف بإنفاقه باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.