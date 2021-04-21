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حملة أمنية بالقليوبية تسقط 27 تاجر مخدرات وتنفيذ 7140 حكم قضائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت عدد من دوائر أقسام ومراكز مديرية أمن القليوبية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

و أسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 8 قطعة سلاح ناري، عدد من الطلقات النارية بحوزة11 متهم، 22 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من مواد مخدرة متنوعة بحوزة 27 متهم "لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، 3 متهمين مراقبين، 4 قطع سلاح أبيض وتنفيذ 7140 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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