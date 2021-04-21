زيادة مستمرة.. الصحة تكشف الفرق بين موجات كورونا الثلاث في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه وفقًا للمنحنى الوبائي بمحافظة سوهاج فقد تلاحظ أن الموجة الثانية لفيروس كورونا بالمحافظة أقل شدة من الموجة الأولى في معدل الإصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن معدل الإصابات وصل في الأسبوع الواحد خلال الموجة الأولى 600 إصابة، بينما الموجة الثانية 200 إصابة في الأسبوع الواحد، مع ملاحظة زيادة بسيطة لكن مستمرة في أعداد الإصابات خلال الفترة الأخيرة بمعدل 400 إلى 450 حالة في الأسبوع الواحد بالتزامن مع الموجة الثالثة للفيروس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع مسئولي مديرية الشئون الصحية ومديري المستشفيات بمحافظة سوهاج؛ لمتابعة سير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى بالمحافظة، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، في إطار اجتماعاتها الدورية مع وكلاء الوزارة ومديري المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وكشفت وزارة الصحة عن زيادة عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا إلى 17 مستشفى على مستوى محافظة سوهاج، والتوسع في الطاقة الاستيعابية للأسرة لتصبح 1482 سريرًا داخليًا و 166 سرير عناية مركزة، و58 جهاز تنفس صناعي.