تحروا الدقة.. "الوزراء" ينفي عدم جدوى مشروع "الدلتا الجديدة" بزعم عدم توافر موارد مائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه يناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، نافيًا ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة"؛ نتيجة عدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتَي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، اللتين أكدتا أنه لا صحة لعدم جدوى المشروع القومي "الدلتا الجديدة" نتيجة عدم توافر الموارد المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وأشارت الوزارتان إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والحد من استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، نشددتَين على توافر كل الاحتياجات المائية اللازمة لري جميع الأراضي الزراعية بالمشروع، من خلال الاستفادة من مياه الصرف الزراعي؛ حيث ستتم معالجة نحو 6 ملايين م3 يوميًّا من المياه، ويعتمد المشروع أيضاً على المياه الجوفية من خلال ضوابط للسحب والاستخدام؛ بما يضمن استدامة المخزون الجوفي، حيث تم البدء في الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية لمساحة 200 ألف فدان بمشروع "مستقبل مصر" الواقع ضمن نطاق مشروع الدلتا الجديدة، مع الاعتماد على أنظمة الري الحديث لضمان ترشيد استهلاك المياه.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وتشويه المشروعات القومية بالدولة.