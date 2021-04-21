شكرا لقرائتكم خبر عن فض 3 أسواق اسبوعية في أسوان لمواجهة انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم امبو من منع وفض تجمعات سوق الأربعاء في ثلاث قرى، تطبيقا للاحتياطات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، حيث قامت نور الهدي طلب ، رئيس الوحدة المحلية لقرية العتمور قبلي بفض تجمع سوق العتمور قبلي الاسبوعي ، ونجح محمد عبد المنعم رئيس الوحدة المحلية لقرية الكاجوج في منع اقامة سوق قرية الكاجوج الاسبوعي.
وقام رمضان محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية العباسية بفض تجمع سوق عزبة العرب الاسبوعي .