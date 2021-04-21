شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بـ3 مراكز في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت الوحدات المحلية فى مراكز دمنهور والدلنجات وبدر فى محافظة البحيرة بحملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وحالات البناء المخالف بدون ترخيص، أسفرت عن تنفيذ 8 حالات إزالة علي مساحة 366 مترًا فى نطاق تلك المراكز.

أسفرت حملات الإزالة عن إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بالبناء على مساحة 200 مترًا فى مركز الدلنجات عبارة عن مبني على من الطوب والأسمنت، كما نفذت الوحد المحلية فى مركز ومدينة دمنهور حالة إزالة للتعديات على الأرض الزراعية فى قرية نديبة عبارة عن مبني على مساحة 72 مترًا، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر 7 أسوار مخالفة على مساحة 94 مترًا.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والبناء المخالف، والذى يؤثر بشكل كبير وسلبي على الرقعة الزراعة وأملاك الدولة.

وأكد «آمنة» على استمرار حملات الإزالة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمنع حدوث أي تعديات جديدة ووقف البناء المخالف فورًا تأكيدًا لهيبة الدولة وردعًا للمخالفين.

حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بـ3 مراكز فى البحيرة - صورة أرشيفية

حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بـ3 مراكز فى البحيرة - صورة أرشيفية