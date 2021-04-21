شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تطوير بيوت الطلبة بمدينة الخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر بيوت الطلبة بمدينة الخارجة والذي يخدم طلاب القرى والمناطق النائية بالمحافظة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ومحمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

حيث وجه المحافظ بإعداد خطة زمنية لأعمال التنفيذ الجارية ومتابعة معدلات الإنجاز بهذه الخطة للإنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد و البدء في فرش وتأثيث المباني لإستقبال الطلاب.

هذا تشمل أعمال التطوير إنشاء مباني سكنية وملاعب رياضية وصالات طعام ومساحات خضراء.