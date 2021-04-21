شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع محلين للدواجن بمنوف وتحرير 10 محاضر لأصحاب مخابز مخالفة بالباجور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتشميع محلين للدواجن بالشمع الأحمر قد صدر بشأنهم قرار غلق بناء اًعلى محاضر الغش المحررة ضدهم بمعرفة الطب البيطري والرقابة التموينية لحيازتهم دواجن تم حقنها بالمياه وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفى ذات السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع إدارة التموين بالباجور أمس حملات تفتيشية على المخابز البلدية بنطاق المركز أسفرت عن تحرير (10) محاضر ضد عدد من أصحاب المخابز ومنها 3 محاضر نقص وزن، و2 مطابقة للمواصفات، 3 عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر عدم إعلان عن المواعيد، كما تم المرور على بعض مستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات لمتابعة توافر المواد البترولية بأنواعها.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.