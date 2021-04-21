شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الوادي الجديد تناقش خطة عمل المشروع القومي «العيادة الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مجد المرسى عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وفدًا ممثلًا لفريق العمل للمشروع القومي «العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة» الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم مناقشة خطة عمل المشروع في الفترة القادمة من تنفيذ الحقول الإرشادية للمحاصيل وبساتين الفاكهة وإقامة الدورات التدريبية وورش العمل بمدن ومراكز محافظة الوادي الجديد من أجل تقديم نماذج إرشادية يمكن تنفيذها في المحافظة لزيادة الإنتاج والجودة والتنمية المستدامة بالمنطقة، وذلك بالتعاون بين الفريق البحثي من مركز بحوث الصحراء ومديرية الزراعة بالوادي الجديد.

وأضاف، أن فريق العمل يستهدف في زيارته تنفيذ جولات ميدانية مكثفة للعديد من المزارع ومواقع التنمية الزراعية بالوادي الجديد لرصد المشكلات المرضية والنيماتودية التي تصيب المحاصيل الاقتصادية المهمة، وكذلك تفقد مزارع نخيل البلح واختيار بساتين فاكهة إرشادية لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لنقل المعارف والمهارات اللازمة للتصدي لمحددات الزراعة التي تواجه هذه المحاصيل.

وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد - صورة أرشيفية

الجدير بالذكر أن المشروع القومي «العيادة الزراعية للأراضي الصحراوية والمستصلحة» يواصل جهوده في ظل التعاون البناء مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد وبمشاركة أعضاء من الفريق البحثي بالعديد من الجامعات والمراكز البحثية وذلك للمساهمة في الجهود الرامية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية والتصدي للمشكلات الزراعية على أسس علمية بحثية وتطبيقية سليمة.