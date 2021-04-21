شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع «ورش» ميكانيكية بالمنيا خالفت مواعيد العمل الصيفية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور رجب قياتى، نائب رئيس مدينة المنيا، عن غلق وتشميع «ورشتين» لإصلاح السيارات في أحد شوارع حي شمال مدينة المنيا، لمخالفات القائمين على الورشتين لمواعيد الغلق الصيفية، التي قررها مجلس الوزراء.

وأكد نائب رئيس مدينة المنيا، أن العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، يتابع تنفيذ تعليماته الخاصة بتكثيف الحملات، للتأكد من التزام أصحاب المحال بمواعيد الغلق القانونية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، لمواجهة والحد من انتشار فيروس «كورونا».

يشار أنه يتم غلق المحال التجارية والورش في التمام الساعة الحادية عشر صيفًا، عدا يومي الجمعة والسبت وأيام العطلات والأعياد، يتم تمديد العمل بها بمقدار ساعة ليكون الغلق الساعة ١٢ من منتصف الليل.