شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 57 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الضأن ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وكشف التقرير، الذي أعده الدكتور عصام يحيى إبراهيم ،مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 57 ألف و225 رأسا بنسبة 25 % من المستهدف تقريياً،حيث تم تحصين 49 ألف و404 رأسا من الأبقار،و 7آلاف و623 رأساً من الأغنام،و 198 من الماعز،وذلك منذ بداية الحملة في 3 أبريل الجاري وحتى الإثنين الماضى.

فيما أشار مدير الطب البيطري إلى أنه قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها،وتوفير كافة المستلزمات البيطرية،مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية ، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.