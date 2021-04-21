إزالة 4 مخالفات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط في المنيا

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 مخالفات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بهدف القضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي وللحفاظ على الرقعة الزراعية.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات إزالة التعديات مع المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل كل مركز لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،حفاظا على الرقعة الزراعية
من جانبها، ازالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقرية طحا الاعمدة التابعة للمركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
كما أوقفت الوحدة المحلية، حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الطيبة بشوشة حيث تم إزالة الاعمال في المهد والتحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقع