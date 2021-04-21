إزالة 4 مخالفات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز سمالوط في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بهدف القضاء على حالات البناء المخالف والعشوائي وللحفاظ على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف حملات إزالة التعديات مع المتابعة المستمرة للحالة العامة داخل كل مركز لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،حفاظا على الرقعة الزراعية

من جانبها، ازالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، 3 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقرية طحا الاعمدة التابعة للمركز، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

كما أوقفت الوحدة المحلية، حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية الطيبة بشوشة حيث تم إزالة الاعمال في المهد والتحفظ على معدات البناء وتحرير محضر بالواقع