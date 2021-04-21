شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 248 حالة تعد ضمن حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل،والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم -أمس الثلاثاء- إزالة 17 حالة تعد على مساحة 9600 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف، تنوعت مابين بناء مخالف وأعمال ردم، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 248 حالة تعد على إجمالى مساحة 90ألف و50 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى أمس.

وأشار «إبراهيم» إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.