شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ٣٧٧ محضرًا لعدم ارتداء الكمامة في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإطلاق حملات يومية مستمرة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها مدى التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق وكذلك قيام الوحدات المحلية بجميع المراكز بحملات يومية لتطهير وتعقيم المنشآت العامة.

ففي مركز ومدينة زفتى، تم تحرير ٣٢ محضر لعدم ارتداء الكمامة بجانب غلق وتشميع الورش والمحال التجارية غير الملتزمة بمواعيد الغلق، كما أطلقت رئاسة المدينة حملة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والعامة.

كما حرر مركز السنطة ١٠ محاضر غلق لمحال تجارية و ٤ محاضر غلق لورش حرفية بقريتي كفر كلا الباب والمنشية، بجانب تطهير وتعقيم كافة الوحدات المحلية القروية والمساجد بعد انتهاء صلاة التراويح، كما تم تحرير ٨ محاضر في المدينة لعدم ارتداء الكمامة.

كما قام حي أول طنطا بحملات مكثفة في شوارع الحي أسفرت عن تحرير ١٧ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ٩ محال تجارية لعدم الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، بجانب إيقاف عدد ٢ أتوبيس للتحميل فوق العدد المصرح به، في حين قام حي ثان طنطا بتحرير ٣٧ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع ٨ محال تجارية.

وفي مدينة المحلة الكبرى، قام حي أول المحلة بتحرير ٢٨ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ٣ ورش حرفية و ٤ محال تجارية، كما قام حي ثان بتحرير ٢٨ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق ٨ محال تجارية بالإضافة إلى تحرير ٢٠ محضر إشغال طريق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بتحرير ٩٤ محضر متنوع ما بين (٤٦ عدم ارتداء كمامة، ١٧ إشغال طريق، ٢٠ بيئة، ٨ نظافة و ٣ مخالفة إجراءات احترازية) ، بجانب تطهير ١٢ مسجد، ٥ مراكز شباب ، ٣ جمعيات زراعية، ٢ شئون اجتماعية ومكتبي بريد العامرية والجابرية.

وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة سمنود بشن حملات مفاجئة أسفرت عن تحرير ٤٨ محضر عدم ارتداء كمامة وتم التصالح عليهم بشكل فوري، بجانب تحرير ٧ محاضر إشغال طريق و ٤ محاضر غلق وتشميع لورشة سيارات، محل حلاقة ، كافيه ومحل اكسسورات.

كما قام مركز ومدينة قطور بحملات على مدينة قطور وعدد من القرى أسفرت عن تحرير ٦٩ محضر عدم ارتداء كمامة تم التصالح الفوري على ٢٨ منهم ، بجانب تحرير ١٩ محضر إشغال طريق ، ٧ محاضر نظافة، ٣ محاضر بيئة وغلق وتشميع عدد ٤ ورش حرفية و ٢ صالون حلاقة ومصادرة ١٢ شيشة .

وفي مركز ومدينة طنطا، قامت رئاسة المركز والمدينة بحملة تطهير واسعة في جميع الوحدات المحلية ، حيث تم تطهير المساجد ومكاتب البريد وماكينات ATM والموقف العمومي بسبرباي، كما تم متابعة التزام المحال بالإجراءات الاحترازية وتحرير ٣٤ محضر عدم ارتداء كمامة تم التصالح بشكل فوري عليهم جميعاً.

وفي بسيون، قامت رئاسة المركز بتطهير قرى كتامة، أبو حمر وقرانشو ، بجانب تطهير شارع ٢٣ يوليو وحي كفر جعفر والشوارع الرئيسية بمدينة بسيون، كما تم تحرير ١٥ محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع ٥ ورش لعدم التزامهم بمواعيد الغلق، كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بتحرير ١٥ محضر لعدم ارتداء الكمامات.