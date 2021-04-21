شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة بالإسكندرية تحتضن معرضا للاحتفال بأعياد الفطر والقيامة وشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تجسيد واضح للوحدة الوطنية والنسيج المصرى مسلميه ومسيحييه، تحتضن كنيسة القلب المقدس في الاسكندرية، معرض «هاند ميد» بمقر المبنى الملحق بالكنيسة في منطقة الإبراهيمية، بمشاركة عارضين من المسلمين والمسيحيين للاحتفال بأعياد الفطر المبارك والقيامة المجيد وأعياد شم النسيم، تحت عنوان «أعيادنا بتتجمع» غداً الخميس.

وقالت ميرنا مجدى، مسؤول تنظيم المعرض، وممثل ركن «بازار لاند» المشارك في المعرض«أنه سيتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن المعرض يجري تنظيمه على مدى يومين من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الحادية عشرة مساء يتخللها افطار جماعى للعارضين حيث يشمل المعرض كافة احتياجات العيد من ملابس واحذية ومنتجات هاند ميد وكحك العيد وغيرها من مستلزمات عيد الفطر .

وأوضحت «ميرنا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه جرى اختيار العارضين الـ70 بعناية فائقة حيث روعي في اختيار الأسماء ضرورة تقديم أجود المنتجات بأقل الاسعار لخلق نوع من التنافسية بين العارضين من ناحية وتحقيق المستهدف من المعرض باعتباره غير هادف للربح، لافتة إلى أنه سيتم على هامش المعرض على مدار يومي توفير خدمات إضافية لضيوف المعرض تتضمن إجراء كشوف طبية مجانية من خلال مستشفى خاص يشارك في المعرض لتقديم خدمة الكشف المجانى في كافة التخصصات وقياس نسبة الاكسجين في الدم وقياس الضغط والسكر وتقديم كروت خصومات للكشف في أي وقت طوال العام، وكذا مشاركة مجتمعية من مستشفى ايادى المستقبل لعلاج السرطان بالمجان لكافة الاعمار وبنك مصر لتوفير كارت ميزة مجاناً وتسهيلات منح قروض للمشروعات الصغيرة والمشروعات المنزلية وتجار الاونلاين.

ولفتت إلى أن الأب الكاهن مخلص مصرى، راعى كنيسة القلب المقدس سيفتتح المعرض الذي يمثل بتنوعه المواطنة الحقيقية في مصر حيث يصطف المسلمين جنبا إلى جنب المسيحيين دون تفرقة بين الاثنين، بهدف تقديم معروضاتها ومنتجاتهم اليدوية في الكنيسة، مشيرة إلى أن المعرض يعتبر فرصة جيدة للتفاعل المجتمعي والتأكيد على مبدأ قبول الآخر و«اللحمة» بين عنصرى الأمة.

وأضافت أنها حرصت على أن يكون المعرض متنوع يضم كافة الاتجاهات حيث يشارك فيه شباب خريجون وفتيات وسيدات ورجال، لافتة إلى أن الكنيسة ساهمت في تدعيم المعرض من خلال تحصيل رسوم رمزية من العارضين حيث يتم تأجير «الترابيزة» خلال اليوم بـ100 جنيه إلى 200 جنيه بحسب الحجم ونوعية المعروض بالإضافة إلى مشاركة 20 عارض من أخوة الرب.

أعيادنا بتتجمع .. كنيسة فى الاسكندرية تحتضن معرض "هاند ميد" للاحتفال بأعياد الفطر والقيامة وشم النسيم

أعيادنا بتتجمع .. كنيسة فى الاسكندرية تحتضن معرض "هاند ميد" للاحتفال بأعياد الفطر والقيامة وشم النسيم

أعيادنا بتتجمع .. كنيسة فى الاسكندرية تحتضن معرض "هاند ميد" للاحتفال بأعياد الفطر والقيامة وشم النسيم

أعيادنا بتتجمع .. كنيسة فى الاسكندرية تحتضن معرض "هاند ميد" للاحتفال بأعياد الفطر والقيامة وشم النسيم