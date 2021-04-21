شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2000 فدان قمح في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية ، إنه تم بدء موسم حصاد محصول القمح في المحافظة رسمياً بحصاد 2000 فدان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المنزرعة هذا العام 2021 حوالي 74 ألف و702 فدان.

وأضاف أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، كان قد أصدر توجيهاً وزارياً حمل رقم 11 لسنة 2021، ببدء موسم التوريد رسمياً بمحافظات الوجه البحرى والجيزة يوم 20 أبريل الجارى بدلأً من 15 أبريل، نظراً للظروف الجوية وتأخر موسم الحصاد، فيما تم تحديد الحصاد في محافظات الوجه القبلى 15 أبريل.

وأوضح، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تأخر حصاد القمح في الاسكندرية نظراً لكونها محافظة ذات طبيعة جغرافية خاصة نتيجة انخفاض درجات الحرارة لديها وتأخر زراعة القمح مقارنة بالمحافظات الاخرى، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام موزعة على الإدارات الزراعية المختلفة.

وأضاف «صالح»، أنه جرى تنسيق تام مع مديرية التموين لتجهيز الصوامع والشون والبناكر تمهيدا لتسليم القمح فور بدء الحصاد في 20 أبريل فيما تبلغ ذروتها نهاية الشهر.

وأنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، استعداداتها لبدء موسم توريد الأقماح المحلية للعام 2021، حيث تم تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضى، وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة السيد وكيل الوزارة وعضوية العاملين المعنيين.

وقال «سعدالله»، أنه سيتم البدء باستلام الأقماح الموردة في صومعة برج العرب والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة مجمع السلام والتى تبلغ سعتها ٩٠٠٠٠ طن وصومعة الكينج مريوط والتى تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن وصومعة الناصرية والتي تبلغ سعتها ٦٠٠٠٠ طن، ومن المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.

وأوضح أنه يقوم المختصين بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى وفريق العمل التابع لها بالعمل على قدم وساق لتحقيق بداية قوية لموسم التوريد هذا العام ولضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة، حيث زاد سعر توريد القمح المحلى هذا العام عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٧٢٥ جنيها ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٧١٥ جنيها للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٧٠٥ جنيها للأردب.

وأشار إلى أن موسم توريد القمح يبدأ من ١٥ أبريل وحتى ١٥ يوليو إلا أنه هذا العام بدأ بالوجه البحرى ٢٠ أبريل بقرار وزارى ويمتد لمدة ٣ أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب .