شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ما حدث فى 9 رمضان.. المسلمون ينزلون على شواطئ صقلية بقيادة أسد بن الفرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، وشهد اليوم التاسع من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها:

212هـ - المسلمون ينزلون على شواطئ جزيرة صقلية بقيادة أسد بن الفرات بن سنان في عهد الخليفة المأمون، ويسيطرون عليها لينشروا الإسلام في ربوعها.

381هـ - الخليفة الفاطمي العزيز بالله يتصدق بعشرة آلاف دينار على الفقراء بعد أن أصيب ابنه منصور بمرضٍ عضال، على أمل أن يشفي الله ابنه.

452هـ - الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يصدر قرارًا بعزل ابن المغربي عن الوزارة وإعادة أبو الفرج البابلي إليها.

559هـ - فك الحصار عن القاهرة في الحرب بين شاور بن مجير السعدي وأسد الدين شيركوه أثناء خلافة العاضد لدين الله آخر خلفاء الفاطميين، للسيطرة على الوزارة في الدولة، وانتهى الحال باتفاق لم يعش طويلاً حيث قتل شاور وتولى شيركوه بدلًا منه.

825هـ - إعادة الآذان بمأذنة مدرسة السلطان حسن، أفخر بناء إسلامي في القاهرة حينها، وذلك في سلطنة الظاهر ططر المملوكي.