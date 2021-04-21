شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطماطم والباذنجان .. اسعار الخضار والفاكهة فى مصر اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في مصر ارتفاعًا طفيفا لبعض أنواع الخضروات اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، وذلك في اليوم التاسع من شهر رمضان الكريم، حيث ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان والفلفل الألوان، بينما استقرت أسعار باقى الأنواع عند أسعار الأمس، كما استقرت أسعار الفاكهة عند نفس أسعارها أمس الثلاثاء.

المصري اليوم تنشر أسعار الخضار والفاكهة بسعر الجملة في سوق العبور اليوم الاربعاء 21 أبريل 2021، ويضاف على تلك الأسعار من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة ومحلات الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات.

سعر الطماطم من 1.5 : 2.80 جنيه للكيلو

سعر البطاطس من 1.5: 3 جنيه للكيلو

سعر البصل من 1.5: 4.54 جنيه للكيلو

سعر الكوسة من 3 : 6 جنيه للكيلو

سعر الجزر من 1.5: 3 جنيه للكيلو

سعر الفاصوليا من 7 : 11 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان بلدي من 2.5 : 6 جنيهات للكيلو

سعر الباذنجان رومي من 2 : 5 جنيه للكيلو

سعر الباذنجان أبيض من 2.5 : 6 جنيه للكيلو

سعر الفلفل رومي بلدي من 3.5 : 6.5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل رومي صوب 6 جنيه للكيلو

سعر الفلفل حامى بلدي من 3.5 : 6.5 جنيهات للكيلو

سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيه للكيلو

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 19 : 25 جنيها للكيلو

سعر الملوخية من 7 : 11 جنيهات للكيلو

سعر الخيار صوب من 2.5 : 5.5 جنيه للكيلو

سعر الخيار بلدي من 2 : 5 جنيهات للكيلو

سعر الباميا من 30 إلى 40 جنيها للكيلو

سعر البسلة من 3: 6 جنيه للكيلو

سعر السبانخ من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيهات للكيلو

سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو

سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو

سعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو

سعر خس الكابوتشي 5 للواحدة

سعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة

سعر البروكلي 5 جنيهات للواحدة

سعر البرتقال أبو سره من 4: 8 جنيهات للكيلو

سعر البرتقال صيفي من 2: 4 جنيهات للكيلو

سعر اليوسفي من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر جريب فروت من 7: 10 جنيهات للكيلو

سعر الليمون بلدي 6 : 20 جنيها للكيلو

سعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو

سعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو

سعر التفاح أمريكي إيطالي من 17: 23 جنيها للكيلو

سعر التفاح جولدن من 19 : 21 جنيه للكيلو

سعر التفاح سوري لبناني من 19 : 23 جنيه للكيلو

سعر البلح السيوي 20 جنيها للكيلو

سعر بلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو

سعر بلح شامية من 6: 8 جنيهات للكيلو

سعر بلح إبريمي من 4: 6 جنيهات للكيلو

سعر بلح مركابي من 5 إلى 11 جنيها للكيلو

سعر البلح البرتموته من 8: 18 جنيها للكيلو

سعر البلح الأسواني من 6: 14 جنيها للكيلو

سعر البلح السكوتى من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر البلح الجنديلة من 8: 20 جنيها للكيلو

سعر الجوافة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الرمان من 7: 11 جنيها للكيلو

سعر الفراولة من 4: 7 جنيهات للكيلو

سعر الكنتالوب من 3: 5 جنيهات للكيلو

سعر مانجو مستورد سودانى 30 جنيه للكيلو

سعر البطيخ 1 (8 :10 كجم) من 32: 40 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 2 (6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة

سعر البطيخ 3 (4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

سعر الخوخ البلدي عرايشى من 4: 9 جنيهات للكيلو

سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو

سعر الأناناس 35 جنيه للكيلو

سعر الكيوي 26 جنيها للكيلو

سعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو

سعر الموز المغربي من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

سعر الموز البلدي من 5: 7 جنيهات للكيلو

سعر الموز البيكو من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

سعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها