شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انحسار الموجة الحارة .. استقرار حالة الطقس في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حالة الطقس اليوم بالاسكندرية استقرارا نسبيا على جميع الأنحاء، اليوم الاربعاء، إذ انحسرت الموجة الحارة التي ضربت الثغر على مدار 3 أيام واستقرت سرعة الرياح وبدت السماء صافية من الغيوم، وسجلت درجة الحرارة اليوم 22 درجة مئوية وساد جو لطيف ما دعا المواطنين للخروج للاستمتاع بالطقس اليوم بكورنيش الاسكندرية.

وكانت الإسكندرية ومعظم محافظات الجمهورية قد تعرضت لموجة حارة على مدار 3 أيام ماضية ووصلت درجة الحرارة إلى مستوى قياسي في مثل هذا التوقيت من العام وبلغت 38 درجة مئوية فيما سجلت الرطوبة 22% مما زاد من شعور المواطنين بالحر في نهار رمضان.

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأربعاء 21 أبريل إلى الاثنين 26 أبريل 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى من 22 إلى 27 درجة، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى من 29 تصل إلى 35 درجة، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى من 36 إلى 42 درجة بينما يكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى من 15 إلى 17 درجة، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى من 22 إلى 26 درجة.

وفى سياق متصل، صرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية في ميناءي الإسكندرية والدخيلة تجري بصورة طبيعية، نظرا لوجود سرعة الرياح في معدلات تسمح بتحرك ورسو السفن.