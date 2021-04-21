شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات شراء مبرد مياه لتوفير استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزداد اعتماد الكثير من المواطنين على مبردات المياه خلال أشهر الصيف لتقليل الاعتماد على الثلاجات والفريزر في تبريد المياه للعمل على ترشيد استهلاك التيار الكهربائي وتقليل قيمة فاتورة الكهرباء خلال أشهر الصيف التي ترتفع فيها قيمة فاتورة الكهرباء.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين نصح الراغبين في شراء اجهزة تبريد مياه خلال الأيام المقبلة اتباع عدد من الخطوات قبل شراء الجهاز الجديد حتى يعمل بشكل أكثر كفاءة مع تقليل استهلاك التيار الكهربائي.

أولى تلك النصائح هي ضرورة اختيار السعة المناسبة للمبرد التي تناسب الاستخدام وعدد الأشخاص في المنزل أو المكان الذي سيتم وضع المبرد فيه حتى لا يكون أكبر أو اصغر حتى لا يستهلك كهرباء أكثر من العادي.

كما يجب النظر إلى ملصق كفاءة الطاقة أو بطاقة كفاءة الطاقة التي يتم لصقها على الاجهزة الاليكترونية ويكون بها 5 مستويات توضح كفاءة الجهاز وحجم استهلاكه.

كما نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين بضرورة السؤال عن مدى توافر خاصية الفصل الذاتي للتيار الكهربائي للحماية من تذبذب التيار الكهربائي قبل شراء الجهاز من عدمه بما يمثله من حماية ضرورة لمبرد المياه

مع ضرورة التأكيد على توافر عناصر الآمان من خلال وجود صنابير خاصة للأطفال لضمان سلامتهم .

ولفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على أهمية عدم تشغيل خاصية تسخين المياه من مبردات المياه إلا عند الضرورة فقط.