شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تكشف سر الوصلات الخشبية المتناثرة في موقع حادث قطار طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة النقل سر تناثر الوصلات الخشبية في موقع حادث قطار طوخ وحقيقة ربطها بقضبان السكك الحديدية.

وأكدت في بيان لها أن جميع قضبان السكك الحديدية بالخطوط الرئيسية يتم لحامها على طول المسار وتثبتها في الفلنكات بواسطة مهمات التثبيت القياسية.

وأوضحت أن الجزء المنتشرة صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو عبارة عن عوازل خشبية تسمى البلنجات العازلة والتي يتم تركيبها على الخطوط التي يتم تطوير نظم الإشارات لها لتعمل كهربائياً لعزل التغذية الكهربائية بين قطاعات السكك المختلفة. ويتم تثبيت القضبان في هذه المنطقة كما يتم تثبيتها بالفلنكات بنفس مهمات تثبيت القضبان على طول المسار، وهي تستخدم في جميع دول العالم، ودخلت مصر مع بداية الثمانينيات منذ البدء في تنفيذ أعمال كهربة الإشارات وتعمل تحت ظروف التشغيل بالسرعات المقررة بالخطوط، كما تتحمل هذه البلنجات العازلة حملا محوريا حتي 27 طنا، في حين أن الحمل المحوري لخطوط الشبكة بالسكة الحديد حالياً 24 طنا.

كما تتحمل السرعات حتي 160 كم / الساعة مما يعني أنها تختلف في مهمتها عن البلنجات الحديدية المستخدمة بالخطوط غير الملحومة.