شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورات للطلاب لكيفية إخلاء الكليات وقت الخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان ندوة عن تصميم عملية الإخلاء في حالات الطوارئ، حفاظاً على الأرواح والممتلكات بالكلية، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، العاملين، الطلاب وعشيرة الجوالة بالكلية، حاضر في الندوة الدكتور عبدالله جلال غانم استشاري الدفاع المدنى والحريق وعميد الكلية الأسبق.

أكد الدكتور ماجد نجم على أهمية العناية بإدارة الأزمات في الحالات الطارئة، وذلك للحد من أخطارها واتباع منهج متكامل لإدارة الأزمات، ودرجة التعامـل مـع مراحـل الأزمـات كاحتواء الأضرار والاستعدادات الوقائية واستعادة النشاط واكتشاف إشارات الإنذار، وتابع سيادته أنه مما لا شك فيه أن التخطيط هو محور منظومة إدارة الأزمات، حيث يسهم في منع حدوث الأزمة قبل وقوعها ويقلل من عنصر المفاجأة التي تصاحبها إذا بدأت، لذا يجب أن تكون كل كلية مستعدة لمواجهة أي أزمات محتملة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



أوضح الدكتور إبراهيم لطفي أن الخطة تستهدف إخلاء المباني فور سماع جرس إنذار الحريق، وذلك بالتوجيه إلى نقاط التجمع المحددة بكل مبنى، وكذلك التدريب على الإطار العام لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ في سبيل حماية الأفراد والسيطرة على الخطر من أي كوارث والعمل على تقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث بالقدر الكافي من خلال استخدام الوسائل الفعالة.

وأكد سيادته على أن نجاح خطة الإخلاء مرهون بشكل أساسي على كيفية إدارة الأزمة واتخاذ القرار المناسب واتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الضرر.



كما أوضح الدكتور عبدالله جلال أهداف الخطة من إخلاء للمباني وتشكيل وتدريب فريق إدارة الأزمات وتحديد الواجبات والمهام المنوط بهم تنفيذها وقت الإخلاء، وكيفية السيطرة على الخطر، أياً كان حريقا أو زلزالا أو انهيار جزء من المبنى أو وجود جسم قابل للانفجار داخل المبنى، موضحاً أن السلامة والحفاظ على الأرواح له أهمية خاصة، لذا يجب وضع سيناريوهات محتملة للمخاطر وكيفية منعها أو تقليل الآثار الناجمة عنها، وخاصةً أن كلية التكنولوجيا والتعليم كلية تحتوي على العديد من المعامل والورش، وهو ما يتطلب أخذ الاحتياطات الأكثر تشدداً منعاً لحدوث مخاطر في بيئة العمل.

خَلُصت الندوة إلى تشكيل فرق عمل مختلفة لنشر ثقافة السلامة والأمان بين الطلاب والعاملين بالكلية ولتنفيذ خطة إخلاء ناجحة، كما تم شرح واجبات ومهام كل فريق ومنها: تخصيص ٥ دقائق في بداية كل محاضرة من عضو هيئة التدريس لشرح خطة الإخلاء وأهميتها للطلاب، مع التأكيد على المخاطر المحتملة في البيئة التعليمية، بالإضافة إلى المرور على جميع الأماكن بالكلية لمراجعة جميع أجهزة الإطفاء وشبكات الحريق والتأكد من خلوها من أي مشاكل تعوق الاستخدام، وكذلك تحديد مخارج الهروب والطوارئ لكل وحدة، بجانب عمل لوحات إرشادية وتعليقها في أماكن ظاهرة، وعمل خطة إخلاء المبنى وتحديد أماكن تجميع العاملين وعمل التقارير الشهرية، وعمل دورات استثنائية لتنشيط المعلومات لدى العاملين الذين سبق تدريبهم، وكذلك تحديد فرد من كل إدارة ليكون همزة وصل بين قسم الدفاع المدني وإدارته في حالة الاحتياج لذلك.