شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتفع 7 جنيهات».. سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 21 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا ملحوظا، في بداية التعاملات، صباح اليوم الاربعاء، 21 أبريل 2021، بعدما حقق انخفاضا ملحوظا في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، حيث حقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 قيراط الأكثر انتشارًا ارتفاعا بمقدار 7 جنيهات للجرام عن سعر صباح الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب عالميا انخفاضا في العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأسيوية تسليم يونيو بنسبة 0.04% حيث تمت المتاجرة على سعر 1777.60$، وفي التعاملات الفورية ارتفع سعر الأوقية «الأونصة» بمقدار 14 دولار عن سعرها صباح الثلاثاء .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في صباح اليوم الاربعاء، 21 أبريل، 787.34 جنيه، وكان صباح الثلاثاء 780.08 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا صباح الاربعاء 21 أبريل 1،784.92 $، وكانت صباح الثلاثاء، 1.768.68$ .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميًا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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