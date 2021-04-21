شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة فرعية لإطلاق أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تشكيل لجنة فرعية لاطلاق اوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة، برئاسة كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأكد كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن اللجنة تضم في عضويتها كلا من فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، طارق قنديل، كبير معلمين تربية رياضية بالمنطقة الازهرية، هبه البراوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، ممثل عن وسائل الاعلام.

أضاف راشد، أن اللجنة تختص بالتنسيق والمتابعة مع اللجنة العليا بوزارة الشباب والرياضة لتحديد مكان ايقاد الشعلة وموعد اطلاقها، وتحديد بداية وتهاية قاعليات اوليمبياد الطفل المصري بالمحافظة، واعداد تقرير بنتائج اعمالها خلال تلك الفترة لعرضه على اللجنة العليا.

يذكر أن النسخة الثالثة من مسابقة أوليمبياد الطفل المصر تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تدشين أوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، الذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.