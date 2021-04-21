شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادلة شمال سيناء: 30% من الصيدليات بالمحافظة بها دخلاء على المهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت النقابة الفرعية للصيادلة بمحافظة شمال سيناء، حفل إفطار جماعي لأعضاء النقابة وأسرهم، في احد الفنادق السياحية في مدينة العريش، بحضور الدكتور، محمد الهادي، نقيب الصيادلة، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، على أن نقابة الصيادلة تلعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع الصحي بشمال سيناء، لافتًا إلى أنها الذراع الأيمن له.

وأضاف شوكة، أن المديرية تقوم بتقديم كافة أشكال الدعم لنقابة الصيادلة للقيام بدورها على أكمل وجه..مطالبًا بالتكاتف والتعاون من أجل القضاء على الدخلاء على مهنة الصيادلة، وإعطاء فرصة لشباب الخريجين من كليات الصيدلة.

وناشد شوكة الصيادلة بسرعة التسجيل المجاني للحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث أن اللقاح يحمى من الوصول لحالات الإصابة بالفيروس بأعراض شديدة أو حرجة بنسبة 100%، وقد أثبت فاعليته بنسبة 86% في الوقاية من المرض، ويساهم في إنتاج أجسام مضادة للفيروس بنسبة 99%.، لافتًا إلى أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم في مستشفي العريش العام من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من عطلات.

وأضاف الدكتور، محمد الهادي، نقيب الصيادلة بشمال سيناء، على دور النقابة في مواجهة انتشار فيروس كورنا ونشر الوعي للمواطنين من خلال إطلاق حملة توعية وتوزيع ملصقات في شوارع مدينة العريش وتنفيذ ندوات توعوية عن طرق الوقاية من الفيروس بعدد من المؤسسات والنقابات المهنية.

وجه الهادي الشكر إلى مديرية الصحة على التعاون المستمر بينها وبين نقابة الصيادلة للارتقاء بالمهنة وحل المشكلات التي تواجه الصيادلة بشمال سيناء وعلي رأسها الدخلاء على مهنة الصيادلة، لافتًا إلى أن 30% من الصيدليات بشمال سيناء بها دخلاء على المهنة.

طالب الهادي بالتكاتف والتعاون والتآزر من أجل القضاء على هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات الصارمة للقضاء عليها، ولن يكون هناك صيدلية مفتوحة بها أحد الدخلاء على المهنة وأن كان شريكا فيها، حيث أن النقابة تعمل على حماية المهنة وإبراز دور الصيدلي والارتقاء بالمهنة والتخلص من الدخلاء، مؤكدًا على أن محافظة شمال سيناء تشهد سنويًا تخريج ما بين 30 إلى 40 صيدلي من مختلف الجامعات .

واستعرض الهادي انجازات مجلس نقابة الصيادلة الحالي ومن بينها، تكليف دفعة ٢٠١٧، فتح باب التسجيل في دورة صناع القرار، مشاركة النقابة في الاحتفال بيوم الطبيب، المشاركة في تنفيذ البرنامج العاجل لشباب المحافظات الحدودية بالتنسيق مع المحافظة، تضامن النقابة الفرعية بشمال سيناء مع فرعيات نقابات الصيادلة لرفض الحراسة على النقابة العامة، توقيع بروتوكول للتعاون بين النقابة وكلية الصيدلة بجامعة سيناء، افتتاح المقر الجديد للنقابة بميدان النصر بالعريش، تنظيم حملة تصحيح الواقع عن مفهوم دور الصيدلي في المجتمع، تقديم خدمات لأعضاء النقابة، تنفيذ حملات للتبرع بالدم.

بدوره أكد الدكتور معتز بدوي سكرتير عام النقابة، على الدور الكبير الذي يقوم به الصيادلة في مواقعهم المختلفة في نشر الوعي لدي المواطن السيناوي وتوفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين..مؤكدًا على قيام النقابة بدعم الصيادلة وحل أي مشكلات قد تطرأ خلال تأدية أعمالهم خلال مواجهة فيروس كورنا المستجد.

أضاف بدوي، أن النقابة بدأت العمل في شمال سيناء عام 1985، حيث تولي رئاسة مجلس النقابة آنذاك الدكتور محمد محمد آدم، ثم الدكتور محمود حمودة، في الفترة من 1991 وحتي 2006، ثم الدكتور حسام رفاعي حتي الدورة الماضية..مشيرًا إلى أن النقابة تقوم بخدمة 1250 صيدليًا من بينهم 1150 صيدليا مقيدًا في عضوية النقابة، بجانب 345 صيدليا يعملون في مديرية الشؤون الصحية.

على هامش حفل الافطار تم تكريم الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وأسر نقباء الصيادلة الراحلين، بجانب تكريم 5 من شيوخ الصيادلة بشمال سيناء.

حفل افطار نقابة الصيادلة

حفل افطار نقابة الصيادلة

حفل افطار نقابة الصيادلة

حفل افطار نقابة الصيادلة

حفل افطار نقابة الصيادلة

حفل افطار نقابة الصيادلة