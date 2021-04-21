شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 4393 طنا من القمح للصوامع والشون في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية انه تم حصاد 4700 فدانا من محصول القمح من إجمالى المساحة المزروعة والتى تصل إلى قرابة 55 ألف فدان قمح موضحا أنه بدأ التوريد للمحصول بصوامع وشون المحافظة وتم تشكيل لجان متابعة ورصد المساحات التي تم حصادها والأخرى التي تم دريسها

وأعلن عربي عبدالحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن صوامع وشون وهناجر المحافظة التي تم تخصيصها لاستقبال محصول القمح من الفلاحين استقبلت حتى الآن 4393 طنا وتم تحديد شونتين و4 صوامع لاستقبال القمح وهي الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد وبنكري الهدي 2 و3، وشونة مطحن بنها والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعي يتبعه هنجر شبلنجة وهنجر شبين القناطر وهنجر كفر شكر وشونة كفر سعد بحيري.

اضاف وكيل وزارة التموين أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة والصادرات والقبانية والشركة، والجهة المسوقة، طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2021