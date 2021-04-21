شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء ونشاط ملحوظ للرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء طقس معتدل الحرارة، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح، الذي ساهم بشكل كبير في تلطيف درجات الحرارة على المحافظة.

وواصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد في مختلف مديريات المحافظة المعنية، حيث أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة على قيام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمتابعة الظروف الجوية.

أشار المحافظ إلى استقرار الأحوال الجوية في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، حيث لم تتلق عرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أي اخطارات بخصوص الطقس